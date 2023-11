Buon compleanno Alessia Marcuzzi, ve la ricordate a "Colpo di fulmine" 1995?

Buon compleanno Alessia Marcuzzi. Nata a Roma l'11 novembre 1972, la conduttrice compie 51 anni. Esordisce giovanissima a inizio anni Novanta come valletta nel programma sportivo "Qui si gioca" con Josè Altafini, ma la popolarità sul piccolo schermo esplode nel 1995 come inviata di "Colpo di fulmine", show di Italia 1 basato sull'amore a prima vista.

Caratteristica del programma, andato in onda per quattro edizioni fino al 1999, era la ricerca itinerante dell'anima gemella: in ogni puntata Alessia Marcuzzi intervistava in strada persone di tutte le età e passeggiava con loro per individuare un potenziale partner, con l'obiettivo di organizzare un "incontro al buio".

Per anni volto di popolari programmi di intrattenimento di Italia 1 come "Mai dire Gol", "Le Iene" e "Festivalbar", Alessia Marcuzzi ha ricoperto anche diversi ruoli in fiction televisive di successo come "Tequila e Bonetti" e "Carabinieri", in cui interpretava il Maresciallo Andrea Sepi.

A metà anni Duemila la conduttrice romana ha preso il posto di Barbara d'Urso al timone di "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 ambientato nella casa di Cinecittà che condurrà fino al 2015. Rivediamo il debutto di Alessia Marcuzzi a Parma per la prima puntata di "Colpo di Fulmine" nel 1995.