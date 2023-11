L'esordio di Fabrizio Fontana nei panni di James Tont a "Zelig 2000"

Spionaggio e adrenalina animavano il palco di "Zelig 2000" per l'esordio di Fabrizio Fontana come James Tont. Cantando un motivetto in stile missione segreta Tont faceva "irruzione" ma veniva interrogato da Claudio Bisio, tornato quell'anno alla guida dello show di Italia 1 basato sul cabaret in coppia con Ellen Hidding. Accertata l'identità con un indovinello l'agente segreto milanese si cimentava nella sua prima gag chiamata "l'irruzione": aiutato da suoni onomatopeici Tont metteva in scena il rientro in casa sua come fosse un blitz in campo nemico.

Per anni nel cast di "Zelig" con diversi personaggi comici come il concorrente modello de "La Ruota della Fortuna" Fontana ha poi ricoperto il ruolo di inviato per la trasmissione di Italia 1 "Le Iene". Dal 2014 ha preso il posto di Luca Cassol come Capitan Ventosa a "Striscia la Notizia" dove realizza servizi partendo sempre dalle segnalazioni dei telespettatori. Rivediamo Fabrizio Fontana debuttare nei panni di James Tont sul palco di "Zelig 2000".