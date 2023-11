Enrico Bertolino ironizza sulla burocrazia a "Zelig - Facciamo cabaret" 1998

Per Enrico Bertolino semplificare il linguaggio costituiva per l'Italia del 1998 l'arma vincente per entrare in Europa. Sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret", lo show di Italia 1 condotto in quella seconda edizione da Simona Ventura, il comico milanese si presentava al pubblico ironizzando sulla complessità della burocrazia italiana, mentre a suo parere dialetti come il bergamasco si sono dimostrati più pronti alla convivenza europea. Bertolino raccontava poi le difficoltà di eseguire lavori edili nella sua casa di campagna a causa di un decreto ministeriale, così come la lettura degli effetti indesiderati di un farmaco illustrati sul foglietto. E cita l'esempio della supposta.

Per anni nel cast in varie edizioni di "Zelig" tra fine anni Novanta e i primi anni Duemila, Enrico Bertolino ha preso parte a diverse trasmissioni comiche di successo come "Ciro, il figlio di Target" e "Visitors". Nel 2005 interpreta Biagio, il protagonista de "Il Supermercato", fiction di Canale 5 insieme ad Angela Finocchiaro nei panni di Cinzia. Più di recente, nel 2021 il comico milanese è tornato sul palco di "Zelig", questa volta condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada. Rivediamo la gag di Enrico Bertolino sul palco di "Zelig - Facciamo cabaret" nel 1998.