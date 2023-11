Quella volta in cui Domenico Modugno cantò "Volare" insieme a Gianni Morandi

Quella di Domenico Modugno è considerata come una delle voci più importanti della musica italiana di sempre: il cantante pugliese ha scritto pagine indelebili della cultura italiana in tutto il mondo e la sua canzone di maggior successo, "Nel blu, dipinto di blu" (conosciuta anche come "Volare"), è nota in tutto il modo ed è diventata anche fonte di ispirazione per altri autori. La canzone, che fuori dal nostro Paese è da sempre sinonimo d'italianità, negli anni è stata interpretata in diverse lingue, tra le quali l'arabo e il giapponese, anche se la più celebre è quella in spagnolo realizzata dai Gipsy King.

Scritta nel 1958 da Domenico Modugno insieme a Franco Migliacci, "Nel blu, dipinto di blu" fu presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1958 dallo stesso cantautore in coppia con Johnny Dorelli, vinse quell'edizione e da lì ottenne un successo planetario. Il brano partecipò anche all'Eurovision Song Contest 1958 classificandosi al terzo posto.

Rivediamola nell'interpretazione di Domenico Modugno insieme a Gianni Morandi nel 1991 a "Sorrisi, 40 vissuti insieme".