Ambra Angiolini e il balletto omaggio delle ragazze a "Non è la Rai" 1994

Ambra Angiolini guidava la carica delle ragazze di "Non è la Rai" e così loro le dedicarono un balletto musicale in stile "gran varietà del sabato sera". Nell'edizione 1994 del popolare contenitore pomeridiano di Italia 1, ideato tre anni prima da Gianni Boncomagni, le giovani omaggiavano l'ingresso in studio della conduttrice, all'epoca quindicenne, prima non professionista al timone dello show in diretta. Accolta come "padrona di casa" Ambra Angiolini ringraziò le colleghe e scherzò dicendo di essere abituata a compiere ingressi di questo genere "persino a scuola".

Per la conduzione di "Non è la Rai" nel corso della stagione televisiva 1993-94 Ambra Angiolini fu premiata con il Telegatto nella categoria "personaggio rivelazione dell'anno". Oltre alla showgirl romana, la trasmissione ha lanciato nel mondo dello spettacolo tra le altre Miriana Trevisan, Antonella Elia, Laura Freddi, Pamela Petrarolo e Claudia Gerini. Rivediamo il balletto delle ragazze di "Non è la Rai" nel 1994 tutto dedicato ad Ambra Angiolini.