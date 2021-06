Enzo Jannacci avrebbe compiuto 86 anni: ricordiamolo a "Popcorn" con "Ci vuole orecchio"

Cantautore, pianista, compositore, attore, cabarettista e anche medico. Enzo Jannacci è stato uno dei protagonisti più rilevanti dello spettacolo e del mondo culturale italiano. Oggi avrebbe compiuto 86 anni: in questo video è ospite a “Popcorn” e canta “Ci vuole orecchio”, il brano che ha dato il titolo al suo terzo album uscito nel 1980. Innumerevoli i successi: "Ho visto un re", "Vengo anch’io no tu no", "Giovanni telegrafista", l’"Armando".

cÈ considerato uno dei pionieri del rock and roll italiano, insieme ad altri personaggi della scena musicale come Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber. Con quest’ultimo in particolare formò i Due Corsari e pubblicò due album.