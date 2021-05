Buon compleanno Piero Chiambretti, il suo Telegatto nel 1989 

Tanti auguri a Piero Chiambretti, nato ad Aosta il 30 maggio 1956. Cresciuto a Torino, nel 1976 cominciò a lavorare come disc-jockey in discoteca e in alcune emittenti radiofoniche per poi diventare animatore turistico dal 1981 al 1986.

Dopo le prime esperienze nelle televisioni private del capoluogo piemontese, nel 1982 vinse il concorso Rai “Un volto nuovo per gli anni '80”, e nel 1983 esordì su Rai 1 con il programma quotidiano "Forte fortissimo TV top", insieme a Barbara d'Urso, Gigi Marzullo e Corinne Cléry.

Il vero successo è arrivato nell'autunno del 1987, con la rubrica Divano in piazza in onda su Raitre. Da lì la carriera di Piero Chiambretti non si è più fermata, dividendosi tra radio e tv.

Una svolta importante fu il passaggio a Mediaset, il 9 agosto 2008 per condurre un programma su Italia 1 in seconda serata, il "Chiambretti Night - Solo per numeri uno", che ottenne ottimi risultati di ascolto, diventando un cult della televisione italiana. Dal 21 settembre 2020 Piero Chiambretti conduce "Tiki Taka - La repubblica del pallone".

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo alla premiazione dei Telegatti come rivelazione televisiva nel 1989.