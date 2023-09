Edoardo Bennato canta "Buon compleanno bambina" al Festivalbar 1992

Nel 1992 il cantautore e polistrumentista italiano, Edoardo Bennato, si esibiva sul palco del "Festivalbar" con il brano "Buon compleanno bambina" presentando l’album “Il paese dei balocchi”. Considerato tra i maggiori esponenti del rock italiano, Bennato fu il primo artista italiano a registrare un'affluenza di più di 50000 spettatori allo stadio milanese di San Siro nel 1980.

Nato a Bagnoli nel 1946, la madre l’avviò alla fisarmonica, anche se la passione di Edoardo era il rock'n'roll. Presto con i fratelli forma il “Trio Bennato” e iniziano ad esibirsi nei locali per poi fare qualche apparizione in tv. Dopo il diploma si trasferisce a Milano per proseguire gli studi e prendere contatti con il mondo della discografia. Il successo arriva negli anni 70. Rivediamo la sua esibizione nella celebre kermesse musicale di Italia 1, ospite nella prima puntata di quella fortunata edizione di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.