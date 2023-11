Dario Vergassola intervista Simona Ventura a "Zelig 2000"

Ve le ricordate le interviste cult di Dario Vergassola? Nell'edizione di "Zelig 2000" su Italia 1 Simona Ventura fu la prima showgirl a sottoporsi alle domande impossibili del comico ligure travestito con una parrucca nera. La presentatrice, all'epoca alla guida di "Le Iene" e "Matricole" su Italia 1, affrontava con spirito i quesiti di Vergassola conditi sempre da quell'ironia pungente che contraddistingue il suo stile di mattatore. A fine anni Novanta l'artista di La Spezia aveva lavorato come co autore nell'edizione di "Zelig - Facciamo cabaret" condotta da Claudio Bisio.

Per Dario Vergassola le interviste ai personaggi famosi sono diventate uno dei suoi cavalli di battaglia tramite le quali riesce a "mettere a nudo" l'interlocutore con quesiti a bruciapelo "politically scorrect" e doppi sensi surreali tipici della sua comicità. Il cabarettista ha portato le sue interviste in televisione così come in spettacoli teatrali dal vivo. Tra le showgirl intervistate oltre a Simona Ventura figurano anche Raffaella Carrà, Michelle Hunziker, Ellen Hidding e Vanessa Incontrada. Rivediamo l'intervista di Dario Vergassola a Simona Ventura a "Zelig 2000".