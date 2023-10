Eros Ramazzotti compie 60 anni: riascoltiamolo con "Più bella cosa" nel 1996

Tanti auguri Eros Ramazzotti! Il cantautore romano compie 60 anni e vogliamo omaggiarlo rivedendo la sua esibizione al "Festivalbar" nel 1996, anno in cui si è aggiudicato la vittoria con il singolo "Più bella cosa". Il brano, scritto insieme a Claudio Guidetti per la musica e Adelio Cogliati per il testo, è dedicato alla conduttrice Michelle Hunziker, che appare nel video del brano, e che all'epoca era fidanzata con l'artista.

La popolarità per Eros Ramazzotti arriva nel 1984, quando vinse la categoria "Nuove proposte" del Festival di Sanremo con il brano "Terra promessa". Seguirà poi la vendita di circa 70 milioni di dischi, i quali lo consacrano tra gli artisti italiani con il maggior numero di vendite.

Con il terzo album, "In certi momenti", uscito il 28 ottobre 1987 nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Eros entra nelle posizioni più alte delle classifiche europee grazie anche alla partecipazione di Patsy Kensit nel brano "La luce buona delle stelle". Sarà solo la prima di tante collaborazioni internazionali che in seguito lo vedranno accanto a Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin e Julio Iglesias, solo per citarne alcuni.