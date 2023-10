Vasco Rossi canta "C'è chi dice no" con il pubblico di "Vota la voce" 1987

Nel 1997 Vasco Rossi conquista il pubblico di "Vota la voce" intonando con loro una delle sue canzoni più famose, "C'è chi dice no". Il brano dà anche il titolo all'ottavo album del rocker di Zocca, capace di vendere, solo con questo disco, un milione di copie e rimanere per dodici settimane consecutive al primo posto in classifica.

Registrato negli Umbi studios Maison Blanche di Modena, l'album è composto da otto brani, di cui si ricordano in particolare - oltre alla title track - "Non mi va" e "Brava Giulia/Blasco Rossi".

Dopo aver completato il tour di presentazione del progetto, la Steve Rogers Band - che fino ad allora aveva supportato Vasco Rossi nella sua esperienza professionale - si stacca dall'artista per lavorare sull'album "Alzati la gonna", il secondo lavoro della band dopo "I duri non ballano" del 1986.