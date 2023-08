Daniele Silvestri compie 55 anni: eccolo a "Zelig Circus" 2003 con James Tont

In quello stesso anno il suo grande successo Salirò era anche la sigla del programma condotto da Bisio e Hunziker

Tanti auguri a Daniele Silvestri che compie 55 anni. Da più di 30 anni sulla scena musicale, la carriera del cantautore romano è iniziata negli anni '90. Importante per il suo successo è stata la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con Salirò. Il brano, diventato successivamente uno dei più grandi successi del cantautore romano, si piazzò solo al quattordicesimo posto, ma Silvestri si riscattò all'Italia Music Award dove vinse premi per il miglior singolo, il miglior videoclip, il miglior arrangiamento e la miglior composizione musicale. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata.

Nel 2003 lo vediamo sul palco di "Zelig Circus" dove si esibisce insieme al comico Fabrizio Fontana in arte James Tont. Nello stesso anno la sua Salirò divenne anche la sigla ufficiale di quell'edizione del programma. In occasione del suo compleanno rivediamolo insieme a James Tont e ai due conduttori Claudio Bisio e Michelle Hunziker.

Il 9 giugno è uscito l'ultimo disco del cantante "Disco X", il suo lavoro più enigmatico. "La X l'ho messa un po' a caso all'inizio, perché l'unica certezza era che fosse il decimo. Strada facendo ha poi assunto altri significati", ha raccontato a Tgcom24. "E' un disco per immergersi in acque profonde, senza pensare a emergere a tutti i costi o a fare hype. Mi sono fatto trasportare dalle storie", ha spiegato.