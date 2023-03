L'esibizione dei Cugini di Campagna a "Festivalbar" 1985

Famosi per i loro look sopra le righe, i Cugini di Campagna si esibiscono sul palco del "Festivalbar" 1985 sulle note del brano "Un cavolo d'amore". Quasi quarant'anni dopo debuttano al "Festival di Sanremo" 2023, è in gara per la prima volta all'Ariston con il brano "Lettera 22", scritto da La Rappresentante di Lista.

La band fondata da Silvano e Ivano Michetti ha riproposto sul palco di Sanremo 2023 i loro grandi successi, da "Anima mia" a "L'altra donna”, e cantato "Tanti auguri" per i due gemelli del gruppo. Negli anni 70 e 80, i Cugini di Campagna diventano ben presto famosi non solo per le loro canzoni ma anche per il loro stile: i capelli lunghi e ricci, cotonatissimi sono la loro firma, così come i baffi e le basette.