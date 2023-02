Francesco Renga e i Timoria vincono "Rock targato Italia" nel 1987

Era il 1987 quando Francesco Renga, insieme al suo gruppo i Timoria vinceva "Rock targato Italia". Merito delle grandi capacità artistiche dei musicisti e delle indiscusse qualità vocali del loro solista Francesco Renga, il gruppo anno dopo anno, diventa uno dei complessi più apprezzati nel panorama italiano.

La formazione in un primo momento vedeva Francesco Renga come cantante, Omar Pedrini chitarrista e frontman, Enrico Ghedi alle tastiere, al basso Pietro Paolo Pettenadu e Diego Galeri alla batteria. Nel 1998 Francesco Renga lascia i Timoria, probabilmente per le crescenti tensioni con Omar Pedrini diventato sempre più leader. La band ha continuato a fare musica fino al 2003 quando si è sciolta.

Di recente Francesco Renga è salito sul palco insieme con sua figlia Jolanda. I due, hanno duettato in scena a Brescia in occasione del concertone di apertura di Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023. Il cantautore si è esibito con sua figlia sulle note di "Angelo" mentre mamma Ambra Angiolini, che ha condotto la serata, era a lato del palco che assisteva felice.