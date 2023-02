Giorgia canta "Girasole" a "Festivalbar" 1999

Giorgia canta Girasole al "Festivalbar". Era il 1999 è la cantautrice si esibiva sul palco della kermesse italiana con una dei suoi più grandi successi. La canzone, estratta come singolo dall'album omonimo, è stata scritta da Adriano Pennino e dalla stessa.

Reduce dal successo dei precedenti tre lavori in studio, "Giorgia" del 1994, "Come Thelma & Louise" del 1995 e "Mangio troppa cioccolata" del 1997, l'album "Girasole" è considerato ancora oggi uno dei suoi dischi più riusciti e apprezzati dal pubblico. In scaletta figurano undici inediti più una intro e la nuova versione de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli.