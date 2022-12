Cristina D'Avena canta la canzone di Natale di "Love Me Licia"

Nel 1986 andava in onda per la prima volta "Love me Licia", sequel italiano del cartone animato giapponese "Kiss me Licia" con protagonista una giovanissima Cristina D'Avena nei panni di Licia e un timido Andrea, interpretato da Luca Lecchi. La serie televisiva riscontrò da subito un grande successo soprattutto tra i più giovani.

Con in braccio il tenero gatto Giuliano, la protagonista intona la canzone di Natale in "Love me Licia" nel ristorante del burbero Marrabbio insieme al personaggio interpretato da Luca Lecchi. Puntata dopo puntata Licia e Mirko vivono la propria storia d'amore, che grazie agli ottimi ascolti, ebbe un seguito con "Licia dolce Licia" e "Teneramente Licia" nel 1987, seguite da "Balliamo e cantiamo con Licia", trasmesso nella primavera del 1988.

Di recente al centro delle polemiche per la sua decisione di prendere parte alla festa del partito di Giorgia Meloni, Cristina D'Avena si è esibita sul palco di FdI in gonna arcobaleno cantando "Lady Oscar".