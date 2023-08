Corona si esibisce a "Un disco per l'estate" 1995 con "Baby Baby"

"Baby baby" di Corona è sicuramente uno dei brani più ricordati degli anni Novanta: si tratta di uno dei successi estivi che ha fatto letteralmente scatenare migliaia di ragazzi in discoteca. Il grande successo del brano cantato dal gruppo italiano gli permise di arrivare anche al cinema, diventando la colonna sonora del film "Selvaggi" con Ezio Greggio, Leo Gullotta e Antonello Fassari.

In questo video del 1995, la band si era esibita sul palco del facendo danzare i tanti giovani presenti tra il pubblico. Il brano è stato inserito nella top ten nelle classifiche di tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione nella categoria dei singoli in Italia, Canada e Israele e la quinta in Regno Unito.