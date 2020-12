Claudio Lippi e Sabrina Salerno cantano "Happy Xmas" a "Bellezze sulla neve"

Sono passati 49 anni dall’uscita di "Happy Xmas (War is Over)", il brano di John Lennon e Yoko Ono pubblicato come singolo natalizio nel dicembre del 1971. Un pezzo nato come brano di protesta contro la Guerra in Vietnam poi diventato nel tempo uno dei classici più identificativi e amati del Natale.

Nel corso degli anni la canzone è stata infatti ripresa e riproposta da diversi artisti, tra cui spiccano sicuramente le versioni di Neil Diamond e di Céline Dion. Anche in Italia sono stati tanti coloro che hanno ripreso quel testo e quella melodia regalando al pubblico la propria interpretazione: dai Pooh ad Irene Grandi, da Elisa a Tiziano Ferro fino a una versione meno conosciuta interpretata da Claudio Lippi e Sabrina Salerno che l’hanno intonata nel 1991 durante il programma "Bellezze sulla Neve".