Sei anni fa l'addio a Mango: rivediamolo al "Festivalbar" nel 1992

Era l'8 dicembre del 2014 quando Mango morì a causa di un attacco cardiaco. Il celebre cantautore lucano si era sentito male poche ore prima, durante un concerto a Policoro, in provincia di Matera, mentre eseguiva, ironia della sorte, il suo primo grande successo: "Oro", brano che nel 1984 gli diede popolarità e che segnò l'inizio della sua lunga collaborazione col paroliere Mogol.



Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, il 6 novembre 1954, Mango aveva da poco compiuto 60 anni. In quasi 40 anni di carriera ci ha lasciato moltissimi capolavori come "Lei verrà", "Bella d'Estate" o "Sirtaki", che lui stesso ha interpretato, e molti altri composti per altrettanti colleghi. Lo ricordiamo riascoltando un altro dei suoi maggiori successi, "Mediterraneo", singolo che trainò le vendite dell'album "Come l'acqua" e che portò al "Festivalbar" nel 1992.