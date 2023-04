Claudio Amendola vittima di "Scherzi a parte" 1992

Nel 1992 Claudio Amendola è vittima di "Scherzi a parte", lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. Grazie all'aiuto del regista Jocelyn Hattab, il programma si prende gioco dell'attore romano che impegnato in un pranzo al ristorante viene beffato proprio dall'amico e autore televisivo.

Classe 1963, Claudio Amendola esordisce nel 1982 nella miniserie tv "Storia d'amore e d'amicizia" a cui seguono diversi ruoli nelle commedie italiane degli anni '80 come "Vacanze di Natale", e delle parti più drammatiche come quella in "Ultrà". Nel 1993 recita nel film "Un'altra vita" per il quale vince un David di Donatello. Nel 2000 è nel cast de "Il partigiano Jhonny" e nel 2003 in quello di "Caterina va in città". Dal 2006 al 2014 interpreta Giulio Cesaroni nella serie "I Cesaroni", grande successo di Canale 5, mentre nel 2007 conduce un'edizione di "Scherzi a parte".