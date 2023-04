Auguri Marcello Lippi, eccolo intervistato da Dario Vergassola a "Mai dire Gol" 2001

Buon compleanno a Marcello Lippi. Nato a Viareggio (Lucca) il 12 aprile 1948 l'ex commissario tecnico della Nazionale compie oggi 75 anni. Ex calciatore e tra i più titolati allenatori italiani "mister" Lippi ha collezionato nella sua carriera cinque scudetti sulla panchina della Juventus tra la metà degli anni Novanta e Duemila. Florida la sua carriera da CT: nel 2006 gli Azzurri hanno conquistato il quarto titolo ai Mondiali di Germania battendo in finale ai rigori la Francia di Zidane e Trezeguet. Non tutti forse ricordano che nel 2001 Lippi partecipò come ospite in uno sketch di Dario Vergassola all'interno di "Mai dire Gol", la popolare trasmissione di calcio e cabaret di Italia 1 condotta dalla Gialappa's Band e, in quella edizione, anche da Fabio de Luigi in coppia con Manuela Arcuri.

Nell'intervista Dario Vergassola "punge" Marcello Lippi con domande a raffica suoi successi dentro e fuori il campo di calcio e l'allenatore risponde con ironia e spirito. Rivediamo il video tratto da "Mai dire Gol" 2001.