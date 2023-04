Riccardo Fogli canta "Alla fine di un lavoro" a "Popcorn" 1980

Riccardo Fogli, cantante e bassista degli "Slender", nel 1980 si esibiva a "Popcorn" con il brano "Alla fine di un lavoro”. Il cantautore che nel 1966 è stato chiamato a far parte dei "Pooh" in sostituzione di Gilberto Faggioli, ha debuttato come solista con alcuni 45 giri e l'album "Ciao amore come stai".

Nel 1974 è al Festival di Sanremo con "Complici", un brano che gli permette di acquisire notorietà e di pubblicare nel 1976 un secondo album: "Riccardo Fogli". Gli anni Ottanta si aprono con alcuni successi di vendite "Ti amo però" e "Malinconia", e con la vittoria al Festival di Sanremo nel 1982, con "Storie di tutti i giorni".

Il cantante, storico componente dei Pooh, oltre ad aver fatto la storia della musica italiana, è stato negli anni protagonista dello spettacolo prendendo parte ad alcuni reality show come "L'isola dei Famosi" e il "GF Vip".