A "Mai dire Gol" 1996 Aldo, Giovanni e Giacomo sono gli svizzeri

Vi ricordate Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni degli svizzeri a "Mai dire Gol"? Nella trasmissione della Gialappa's Band, durante l'edizione del 1996, il trio comico interpreta il signor Rezzonico, il poliziotto Hüber e lo stilista Fausto Gervasoni che dal profondo del Cantone Ticino raccontano una stereotipata realtà svizzera.

Nel video si vede il trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo impegnato in una fungata nei boschi. In particolare Gervasoni, stanco di farsi fregare i funghi da Rezzonico, tenta di avvelenarlo. A salvarlo dal rischio di "rimanere offeso" è il poliziotto Hüber, che allarmandosi tempestivamente riesce ad arrivare in tempo dallo stilista Fausto Gervasoni prima della cena.