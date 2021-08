Buon compleanno Skin: la sua esibizione al "Festivalbar" 1999

Tanti auguri a Skin, che il 3 agosto compie 54 anni. Nata a Londra, Deborah Anne Dyer - questo il suo vero nome - studia design d'interni alla Teesside University di Middlesbrough, portando avanti di pari passo la sua passione per la musica. Al punto da fondare, nel 1994, gli Skunk Anansie.

Influenzato da Sex Pistols, Blondie, musica reggae, musica elettronica e hip hop, il gruppo pubblica tre album in studio, per poi sciogliersi nel 2001. Skin prosegue così la propria carriera come solista, salvo poi, a otto anni dall'addio, ritornare con la band. Assieme, gli Skunk Anansie pubblicano altri tre l'album, di cui l'ultimo ("Anarchytecture") è uscito nel gennaio 2016.

Nel giorno del suo compleanno rivediamo Skin al "Festivalbar" del 1999, cantare assieme agli Skunk Anansie "Secretly".