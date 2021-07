"Alghero" di Giuni Russo a "Vota la Voce" 1986

"Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere!" cantava Giuni Russo in "Alghero", una delle canzoni più conosciute e spensierate della cantautrice palermitana assieme a "Un'estate al mare". Il brano, scritto dalla stessa Russo su musica di Maria Antonietta Sisini, raccontava in maniera ironica di un'incursione in un territorio straniero, contro l'autorità materna.

Pubblicato nel giugno del 1986 e presentato in diverse manifestazioni canore televisive e radiofoniche, il singolo ha ottenuto all'epoca un successo relativo, diventando però nel tempo un evergreen degli anni Ottanta.

Nel video vediamo la performance di Russo all'interno della trasmissione "Vota la voce" 1986, condotta da Claudio Ceccetto e Roberta Capua.