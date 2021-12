Britney Spears compie 40 anni: ecco la sua prima esibizione in Italia

Britney Spears compie 40 anni. La cantante statunitense è nata il 2 dicembre del 1981. Icona mondiale del pop, Spears esordisce nel gennaio del 1999 con "...Baby One More Time", il suo primo album. Nell'estate dello stesso anno si esibisce per la prima volta in Italia, proprio sul palco del "Festivalbar".

Leggi Anche Britney Spears torna libera: il tribunale revoca la custodia legale



Sono molti i suoi successi che hanno fatto ballare, per anni, milioni di adolescenti. Tra i più popolari ricordiamo "Oops! I did it again", "Born To Make You Happy", fino a "Toxic" e "Stronger". Una vita, la sua, segnata dagli eccessi, nel bene e nel male: ha macinato record di vendite, scalato le classifiche planetarie, ha lavorato con i più grandi artisti ed è stata protagonista di documentari, reality e decine di programmi tv.

La sua vita privata è stata però molto travagliata, a partire da quella sentimentale. I problemi di salute mentale, i due figli avuti dall'ex marito Kevin Federline che per anni le sono stati tolti e il difficile rapporto con il padre, hanno reso gli utlimi 13 anni della star davvero complessi. Recentemente, però, l'inaspettata rinuncia del padre alla tutela legale sul suo patrimonio economico e, di fatto, sulla sua vita hanno reso Britney una donna di nuovo libera.