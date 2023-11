Biagio Antonacci compie 60 anni, rivediamolo a "Vota la voce" 1996

Tanti auguri a Biagio Antonacci che il 9 novembre compie 60 anni. Tra i cantautori più intensi del panorama italiano, lo festeggiamo riproponendo una sua esibizione del 1996, quando, a "Vota la voce", ha fatto impazzire il pubblico con un’emozionate versione di "Se è vero che ci sei".

Originario di Rozzano, in provincia di Milano, fin da giovane ha iniziato a suonare la batteria in gruppi locali. Dopo aver conseguito la maturità, ha scelto di arruolarsi nell'Arma dei Carabinieri ed è stato assegnato al servizio a Garlasco. Qui ha conosciuto il cantante Ron che ha deciso di sottoporlo a un provino e - impressionato dalle sue capacità - lo ha presentato a Gaetano Curreri, il frontman degli Stadio.





Quest'incontro ha segnato l'inizio di una brillante carriera musicale per l'artista, che, nel corso degli anni, ha scritto e interpretato una serie di canzoni di grande successo: da "Non è mai stato subito" a "Sognami", passando per "Quanto tempo e ancora" e "Iris (Tra le tue poesie)".