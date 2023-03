Tanti auguri Beppe Fiorello, eccolo a "Festivalbar" 1997

Tanti auguri a Giuseppe Fiorello! In occasione del suo compleanno, rivediamo l'attore e produttore cinematografico, meglio conosciuto come Beppe, esibirsi nel 1997 al "Festivalbar" con il gruppo dei "Patti Chiari" con il brano "Non ci sto". Nato a Catania, debutta a Radio Deejay nel 1994 e nello stesso anno anche in tv alla conduzione di Karaoke, dove sostituisce il fratello Rosario Fiorello. Proprio con quest'ultimo, prima d'iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come tecnico nei villaggi turistici in giro per la Sicilia.

L'esordio sul grande schermo arriva nel 1998 con il film "L'ultimo Capodanno" e nello stesso anno è nella fiction "Ultimo". Beppe Fiorello continua a dividersi tra TV e cinema e tra il 2007 e il 2008 prende parte alla miniserie "Giuseppe Moscati – L'amore che guarisce", al film per la TV "La vita rubata" e alla miniserie "Il bimbo della domenica". Sempre nel 2008 è nel cast di "Baaria". Nel 2018, Giuseppe e il fratello Rosario debuttano come produttori cinematografici con il film "Chi m'ha visto".