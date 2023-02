Sophia Loren e Marcello Mastroianni premiati ai "Telegatti" 1995

Sophia Loren e Marcello Mastroianni, una delle coppie più celebri del cinema italiano, salirono per l'ultima volta insieme sul palco dei "Telegatti". Nel 1995, un anno prima della morte dell'attore romano a Parigi a causa di una malattia, i due divi furono premiati dallo stilista Giorgio Armani e dai presentatori del "Gran Premio Internazionale dello Spettacolo" Corrado e Mara Venier col "Telegatto di platino" per la categoria "miglior film in tv".

Per la "coppia d'oro" del cinema italiano Sophia Loren e Marcello Mastroianni, protagonisti di pellicole cult come "Ieri,oggi,domani", "Matrimonio all'italiana" e "Una giornata particolare", la partecipazione ai "Telegatti" fu l'occasione per raccontare al pubblico come nacque la loro amicizia sul set. Un affetto dentro e fuori le scene che si è rafforzato nel corso degli anni. "Il nostro è un amore mai consumato", dicono i due attori prima di scambiarsi sul palco un affettuoso bacio da Oscar tra gli applausi del pubblico. Rivediamo il video della premiazione.