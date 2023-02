Sabrina Impacciatore in versione rap a "Non è la Rai" 1993

Una Sabrina Impacciatore in versione rap: è quella che possiamo ritrovare tra le travolgenti ragazze di "Non è la Rai", show di intrattenimento del pomeriggio in onda nei primi anni Novanta sulle reti Mediaset. Nell'edizione del 1993, condotta da Paolo Bonolis e Ambra Angiolini l'imitatrice e attrice romana, seduta alla scrivania indossando occhiali nerd e un completo da scolara, introduceva la sua rubrica "l'angolo della posta" rappando la sigla iniziale.

"La redazione è un ufficio postale e le ragazze hanno cominciato a litigare!", cantava Sabrina Impacciatore nella sigla. La trasmissione, ideata da Gianni Boncompagni, si rivelò un fenomeno televisivo e di costume dei primi anni Novanta. Decine di scatenate ragazze adolescenti, capitanate da Ambra Angiolini, intrattenevano il pubblico a casa con giochi telefonici, rubriche e divertenti coreografie. E per molte loro fu il trampolino di lancio per la carriera televisiva. Rivediamo il video.