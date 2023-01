"Bellezze sulla neve" 1991, rivediamo il gioco dei Babbi Natale salterini

Programma cult delle feste natalizie dei primi anni '90, "Bellezze della Neve" è stato uno dei programmi invernali di punta di Canale 5. Condotta da Claudio Lippi e Sabrina Salerno, la trasmissione è andata in onda per due stagioni, quella del 1991 e del 1992. Il programma si ispirava al celebre "Giochi senza frontiere", ed era in sostanza la versione invernale del corrispettivo "Bellezze al bagno".

In questo video rivediamo una delle prove che caratterizzavano il game show: i concorrenti di una delle squadre in gara, rigorosamente vestiti da Babbo Natale, venivano posizionati su delle postazioni disposte a croce. Ogni volta che il palo passava accanto a uno di loro, i concorrenti dovevano saltare: la vittoria andava ovviamente alla squadra in grado di realizzare il maggior numero di salti.