I Cavalli Marci e il capodanno senza gravità a "Ciro, il figlio di Target" 1997

Capodanno spaziale quello del 1997 per i Cavalli Marci. A "Ciro, il figlio di Target", seguito programma comico di Italia 1, il gruppo cabarettistico genovese vestiva i panni di tre cosmonauti russi festeggiare il veglione a bordo della stazione spaziale internazionale. Come in qualsiasi famiglia anche loro sono pronti al fatidico conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. All'interno della navicella decorata per l'occasione a festa per loro è il momento di avviare prove tecniche di capodanno senza gravità con tanto di botti.

Gli astronauti prendono delle buste di carta e le fanno esplodere con fare scientifico. All'interno della capsula l'entusiasmo per la riuscita dell'esperimento sembra incontenibile, missione compiuta. Rivediamo il video della gag.