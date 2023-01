A "Casa Vianello" 1990, Sandra e Raimondo discutono sulle tradizioni natalizie

Albero o presepe? Anche nella "Casa Vianello" degli anni '90 l'eterno dibattito natalizio coinvolge Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. In una delle puntate natalizie dalla popolare sitcom che vedeva protagonista una delle coppie più amate della televisione italiane, i due bisticciavano come sempre su come addobbare la casa.

Raimondo preferisce l'albero e critica la scelta di Sandra di voler arricchire le decorazioni per le feste anche con il presepe. Insomma: modernità contro tradizione. Come al solito, alla fine, a spuntarla è Mondaini che va fiera dei suoi addobbi: "Per fare bella figura con gli ospiti".