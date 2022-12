Claudio Lippi e Sabrina Salerno cantano "Happy Xmas (War Is Over)" a Bellezze sulla Neve 1991

Tra i classici del Natale, figura sicuramente "Happy Xmas (War is Over)" di John Lennon e Yoko Ono, che, nel video in alto, Claudio Lippi e Sabrina Salerno cantano in coppia nel programma "Bellezze sulla Neve" del 1991.

Nato come brano di protesta contro la Guerra in Vietnam, nel tempo il pezzo è diventato tra i più amati delle feste, riproposto non a caso da diversi artisti, tra cui spiccano Neil Diamond e Céline Dion.

Anche in Italia sono stati tanti coloro che hanno ripreso quel testo e quella melodia, regalando al pubblico la propria interpretazione: dai Pooh a Irene Grandi, passando per Elisa e Tiziano Ferro.