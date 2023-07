Il record del bacio in apnea a "Bellezze al bagno" nel 1990

Chi ricorda "Bellezze al bagno"? Il programma è stato un varietà d'intrattenimento che andò in onda tra il 1989 e il 1993 su Canale 5 e Rete 4 in diretta dagli acquapark più famosi della riviera adriatica, tra cui l'Atlantica Park di Cesenatico, l'Aquafan di Riccione, l'Aquaria Park di Pinarella di Cervia e l'Aquabell di Bellaria Igea Marina.

La trasmissione era ispirata al format Rai "Giochi senza frontiere" e inizialmente prevedeva una sfida tra località italiane, che successivamente fu modificata in una sfida tra quattro paesi europei (Italia, Francia, Germania e Spagna). Le varie squadre dovevano affrontarsi in una serie di giochi ideati dagli autori e realizzati nelle piscine dei parchi acquatici presso i quali la trasmissione veniva ospitata e registrata.

Il titolo del programma faceva riferimento al film del 1944 di George Sidney: in questo video, estratto da "Extra Show", rivediamo una delle prove in una puntata del 1990. Le coppie, infatti, si sfidarono in una prova di apnea mentre erano intente a baciarsi: ecco come era andata.