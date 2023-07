Gino Santercole canta "Straordinariamente" a "Popcorn" 1980

Oltre che come interprete, l'artista ha lavorato sia come compositore che come attore, venendo diretto da registi importanti

Nel 1980 Gino Santercole è stato ospite della trasmissione musicale "Popcorn", dove si è esibito nel brano "Straordinariamente".

Conosciuto inizialmente come chitarrista de I Ribelli e come nipote di Adriano Celentano, il cantautore, ha iniziato la propria carriera solista attorno alla metà degli anni Sessanta.

Leggi Anche La prima volta di Giorgia a "Festivalbar"

Oltre che come interprete (i suoi maggiori successi sono stati i brani "Stella d'argento" e "Questo vecchio pazzo mondo", cover di "Eve of Destruction" di P.F. Sloan), l'artista ha lavorato sia come compositore che come attore, venendo diretto da registi importanti come Pietro Germi, Dino Risi, Luigi Comencini e Mario Monicelli.

È venuto a mancare a Roma l'8 giugno 2018, all'età di 77 anni.