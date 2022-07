Auguri Martina Colombari: eccola appena 16enne al "Maurizio Costanzo Show"

“Ballare con

Alain Delon

Richard Gere

Martina Colombari

. Così commentava il momento in cui fu incoronata come più bella d'Italia: "

? Non è stata questa grande emozione. Preferisco”. A sorprendere il pubblico del "Maurizio Costanzo Show" è una sedicenne, neo eletta Miss Italia nel 1991In diretta di solito si vedono scene di isterismo quando viene proclamata la vincitrice, però per me è stata una cosa normale".

Sul futuro: “Vorrei prima di tutto

laurearmi

, adesso ho ancora sedici anni, vedremo".

L'attrice che è nata il 10 luglio del 1975, a Riccione, oggi compie

47 anni

. In occasione del suo compleanno rivediamo la sua intervista.