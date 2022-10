Auguri Federica Panicucci, rivediamola a "Buona Domenica" 1994

Tanti auguri Federica Panicucci. La conduttrice televisiva e radiofonica, nata a Cecina, Livorno, il 27 ottobre 1967 compie 55 anni. Padrona di casa indiscussa della trasmissione di Canale 5 "Mattino Cinque News", che conduce ormai da oltre dieci anni, e solo dal 2016 al fianco di Francesco Vecchi. L'esordio in televisione è avvenuto quando aveva appena vent'anni, come centralinista di Portobello, il celebre programma di Enzo Tortora. Per Rai e Fininvest, è stata il volto di punta di numerosi programmi televisivi.

Non solo tv e radio, Federica è anche mamma di Sofia e Mattia, i due figli avuti dall'ex marito, il dj Mario Fargetta. Il loro matrimonio si è concluso nel 2015 e nel 2016 la Panicucci ha iniziato una relazione con l'imprenditore Marco Bacini, suo compagno con il quale ha creato un brand di moda.

Rivediamola nel 1994 quando, giovanissima, a "Buona Domenica" risponde alle domande di "Né sì né no".