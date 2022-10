Addio a Angela Lansbury, rivediamola ritirare il Telegatto nel 1999 per "La Signora in giallo"

È morta all'età di

96 anni Angela Lansbury

Gran Bretagna

Jessica Fletcher

'Oscar

Figlia di un'attrice

Broadway

, nata il 16 ottobre del 1925, in. L'attrice famosa per il ruolo diin "La Signora in giallo", la serie che andava in onda una volta alla settimana sulla Cbs dal 1984 al 1996 e ripresa in diversi film per la televisione fino al 2003, aveva avuto tre nomination senza vittoria e, nel 2014, le era stato conferito lalla carriera.irlandese e di un politico del partito comunista di Gran Bretagna morto quando lei aveva solo nove anni, Angela Lansbury si trasferì negli Stati Uniti in seguito ai bombardamenti di Londra e nel 1942, dopo un'audizione a, venne scelta per esibirsi come cantante e cabarettista in un night club di Montréal.

Nella sua vita tanto

cinema

televisione

teatro

Pippo Baudo

ma soprattutto. Personaggio fisso del canale Rai1 con "La Signora in giallo", l'attrice ha partecipato al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo presentato dacantando il celebre brano de "La Bella e la Bestia" e incontrando la sua doppiatrice italiana.

Dopo la morte del marito,

l'attore e produttore Peter Shaw

Anthony Pullen e Deirdre Angela

da cui ebbe i figli, Angela Lansbury è stata ferma tre anni per il dolore ma poi il teatro le ha riportato un po' di gioia. Sono stati proprio i suoi figli a comunicarne la morte avvenuta nel sonno nella casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97° compleanno.