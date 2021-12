Auguri ad Antonella Clerici: rivediamola al Maurizio Costanzo Show nel 1996

Buon compleanno ad Antonella Clerici. La popolare conduttrice televisiva, nata a Legnano, in provincia di Milano, il 6 dicembre 1963, spegne 58 candeline. Dopo il debutto in tv su reti minori negli anni Ottanta, Antonella è diventata famosa nel decennio successivo grazie alle numerose trasmissioni sportive condotte per la Rai, come "Dribbling" e "Domenica Sprint", al fianco del giornalista Gianfranco De Laurentiis.

Per oltre 20 anni, il volto della conduttrice è stato legato al programma culinario di Rai 1 "La Prova del Cuoco", che ha condotto dal 2000 al 2008 e poi dal 2010 al 2018. Non solo sport e fornelli però per Antonella Clerici: per tre volte è stata scelta per condurre il Festival di Sanremo e sono tantissimi i programmi di punta o in prima serata della tv pubblica che le sono stati affidati: "Domenica In", "Ti lascio una canzone","Telethon" o "Lo Zecchino d'Oro", solo per citarne alcuni.



Era il 1996 quando, ospite del Maurizio Costanzo Show su Canale 5, raccontava degli spettacoli e delle feste che organizzava quando frequentava il liceo classico, nella sua Legnano.