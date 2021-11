Auguri a Mietta: ecco come si raccontava a "Fuego" nel 1998

L’artista pugliese, dotata di una voce da soprano, festeggia il 12 novembre il suo 52esimo compleanno. La cantante raggiunge la notorietà nel 1989 con la vittoria al 39º "Festival di Sanremo" nella categoria "Nuovi" con il brano "Canzoni". L'anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, canta il brano "Vattene amore", che riscuote grande successo, classificandosi terzo. Ad oggi Mietta ha partecipato a otto edizioni del "Festival di Sanremo". Nella sua filmografia ha all'attivo nove ruoli, mentre come scrittrice, due romanzi.

Di recente la cantante, risultata positiva al Covid e non vaccinata, è stata al centro di polemiche per la sua partecipazione al programma “Ballando con le stelle”. Nel corso della seconda puntata dello show è infatti esploso "il caso Mietta". Secondo Selvaggia Lucarelli la concorrente, che ha poi fatto sapere di non essersi vaccinata per motivi di salute, a queste condizioni, non avrebbe dovuto partecipare al programma.

In occasione del suo compleanno, rivediamola in questa intervista di "Fuego" del 1998, una puntata che vede protagonista anche il cantautore Nek.