Auguri a Lucia Ocone, ecco il suo compleanno a "Non è la Rai"

Buon compleanno Lucia Ocone.

"Mai Dire Gol"

"Non è la Rai"

L'attrice,nata ad Albano Laziale il 3 maggio del 1974, spegne oggi 48 candeline. Molti la conoscono per le sue apparizione durante diverse edizioni dio i suoi ruoli al cinema o nelle serie tv e non sanno che la sua carriera è iniziata a, dove ha mosso i primi passi, facendo le sue prime imitazioni comiche, animando, appena diciannovenne, personaggi come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia.

Per festeggiare il suo compleanno, rivediamo proprio uno spezzone della trasmissione di

Gianni Boncompagni

in cui Lucia Ocone si esibisce in due sketch con Sabrina Impacciatore.