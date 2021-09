Auguri a Loretta Goggi: rivediamola cantare con Fiorello a "Buona Domenica"

Tanti auguri a Loretta Goggi, nata a Roma il 29 settembre 1950, che quest'anno spegne 71 candeline. È uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, di cui è diventata protagonista sin dagli anni '60. Cantante, attrice, conduttrice, doppiatrice, è un'artista completa e poliedrica, nonché la prima imitatrice donna della TV italiana.

Nel 1962 ha esordito come attrice bambina in “Sotto processo”. Successivamente, è stata nel cast di molti altri famosi sceneggiati televisivi della Rai. Dal 1965 si è anche dedicata al doppiaggio: è stata la voce del canarino Titti nei cartoni animati e ha iniziato a lavorare anche al cinema. Nel 1970 ha poi rivelato le proprie doti di imitatrice nello show televisivo “Jolly”, presentato dal Quartetto Cetra.

Nel 1981 ha partecipato in gara al Festival di Sanremo con il suo brano più celebre, “Maledetta primavera”. E' tornata a Sanremo nel 1986, stavolta però come conduttrice della 36ª edizione del Festival, diventando la prima donna a condurre la manifestazione come presentatrice principale. Ma non è l'unico primato di Loretta Goggi, che è stata anche il primo personaggio Rai a lasciare l'azienda pubblica per passare a Canale 5.

Per decenni ha condotto diverse trasmissioni di successo del panorama televisivo italiano. Dopo una pausa, durante la quale aveva diradato la sua presenza sul piccolo schermo, il 28 ottobre 2011 è tornata in televisione, per la prima volta dopo la morte del marito Gianni Brezza, come ospite di Carlo Conti nel programma "I migliori anni" per la celebrazione dei suoi 50 anni di carriera.

Nel 2012 ha fatto parte per la prima volta della giuria del nuovo talent-show di Rai 1, "Tale e quale show" condotto da Carlo Conti. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Loretta Goggi è considerata anche un'icona gay, grazie al suo costante supporto alla comunità LGBT.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola in un duetto con Fiorello a "Buona Domenica" nel 1996.