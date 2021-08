Auguri a Lorella Cuccarini: rivediamola a "Buona Domenica" 1992 

Buon compleanno a Lorella Cuccarini, che il 10 agosto compie 56 anni. Conduttrice, attrice, ballerina, cantante, è stata scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco nei varietà "Fantastico 6" e "Fantastico 7". Da lì, ha iniziato la propria carriera, prima come volto di "Odiens" di Antonio Ricci, dove ha inciso "La notte vola", poi in coppia con Marco Columbro, con cui ha condotto diversi varietà come "Paperissima" e "Buona Domenica".

Dagli anni Ottanta è associata allo slogan "la più amata dagli italiani", tratto da una celebre serie di spot pubblicitari, di cui protagonista per quasi due decenni. Di recente, è tornata in televisione con "Amici", nel ruolo di insegnante di danza, accanto a Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Nel giorno del suo compleanno, rivediamo la showgirl a "Buona Domenica" del 1992.