Gerry Scotti compie 65 anni: ecco come raccontava i suoi inizi 

Buon compleanno a Virginio 'Gerry' Scotti, che il 7 agosto compie 65 anni. Conduttore televisivo e prima ancora radiofonico, è tra i volti più amati del piccolo schermo, dove ha iniziato a muovere il primi passi verso la metà degli anni Ottanta a "DeeJay Television".

Da allora sono passati oltre 35 anni e la carriera del presentatore ha preso il volo, grazie a importanti successi come "Buona domenica" e "Passaparola", fino ai più recenti "Caduta libera" e "Tu sì que vales".

Leggi Anche Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Nel giorno del suo compleanno rivediamo il conduttore nel 1995, a "La grande avventura", quando raccontava a Mike Bongiorno i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e la scelta del nome d'arte. "Hanno iniziato a chiamarmi Gerry alle scuole medie per gioco, per prendermi in giro", spiega Scotti. "Poi in radio ci siamo accorti che restava in testa alla gente e l'ho tenuto".