Attore, presentatore, ma soprattutto cantante e cantautore, Domenico Modugno è sicuramente tra i padri della musica leggera italiana. Autore e interprete di oltre 230 brani, ha vinto quattro Festival di Sanremo e venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo, grazie a successi come "Vecchio frac" del 1956, "Piange il telefono" del 1976 e, in particolare, "Nel blu dipinto di blu" del 1958.

Il brano, universalmente conosciuto anche come "Volare" per le parole del ritornello, è tra i più conosciuti di sempre. Oltre a essere, secondo la SIAE, il più eseguito al mondo in italiano dal 1958, tanto da valere al suo autore il soprannome di Mr. Volare.

Nel giorno della morte rivediamo la sua esibizione ai Telegatti del 1994.