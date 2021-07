Gianfranco Funari ci lasciava 13 anni fa: rivediamo l'intervista di "Target" nel 1993 

Il 12 luglio 2008, ci lasciava Gianfranco Funari: giornalista, opinionista e conduttore televisivo, era noto per il suo stile comunicativo particolarmente intenso, caratterizzato da un linguaggio molto diretto e spesso senza filtri.

Leggi Anche Sette anni fa ci lasciava Giorgio Faletti, rivediamolo suonare con Pippo Baudo e Massimo Boldi

Qui, lo ricordiamo con un'intervista che nel 1993 ha rilasciato a "Target", in cui raccontava come ha cambiato la televisione. "Il piano sequenza, così come io lo faccio, in uno studio circolare, fa accadere un fatto che è esattamente l'inverso della televisione degli anni Settanta", spiegava Funari. "Il presentatore non entra in casa, ma è lo spettatore che entra in studio".