Sette anni fa ci lasciava Giorgio Faletti, rivediamolo suonare con Pippo Baudo e Massimo Boldi 

Sette anni fa ci lasciava Giorgio Faletti. Volto televisivo, scrittore, autore di best seller come "Io Uccido", era nato ad Asti il 25 novembre 1950. Personaggio poliedrico e artista dai tanti volti, Faletti ha conosciuto il successo in vari ambiti artistici: dalla tv per tutti, alla scrittura, alla musica come cantante e autore, fino al cinema impegnato.



Cabarettista di fama in tv, ha fatto ridere il grande pubblico a "Drive in", e poi quello di "Fantastico" (era il 1990) con Pippo Baudo, Marisa Laurito e Jovanotti. In ambito musicale scrive per moltissimi artisti italiani e nel 1994 e vince il premio della critica al Festival di Sanremo", classificandosi anche al secondo posto in assoluto, con "Signor Tenente", una canzone ispirata alla strage di Capaci che è rimasta nell'immaginario collettivo.

Ma è nel 2002 che sorprende tutti, pubblico e critica, con il suo straordinario esordio da narratore con il primo thriller, "Io uccido", che vende oltre 4 milioni di copie. Nel 2004 raddoppia con il secondo romanzo "Niente di vero tranne gli occhi".

Lo ricordiamo, rivedendolo in una special jam session sul palco di "Buon compleanno Canale 5" con Pippo Baudo e Massimo Boldi.