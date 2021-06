La principessa Stéphanie di Monaco canta ai "Telegatti" nel1986

Stéphanie di Monaco, nome completo Stefania Maria Elisabetta Grimaldi, terza figlia della principessa Grace e del principe Ranieri III di Monaco, e sorella di Carolina e del principe Alberto, è stata anche cantante.

Nel 1986 , la principessa arrivò al successo col 45 giri "Ouragan" che, scalò le classifiche europee, restando per dieci settimane alla posizione numero uno. Il videoclip della canzone, girato sull'isola di Mauritius, diventò molto celebre per la presenza di Stéphanie di Monaco a bordo di una Rolls Royce, presa dalla collezione privata delle auto d'epoca di suo padre Ranieri III di Monaco.

Successivamente, uscirono sul mercato discografico altre sue canzoni, ma non ebbero lo stesso successo. Nel 1991col nuovo singolo, "Wind of Chance" rinnovò per poco tempo il successo raccolto nel 1986.

Rivediamola cantare ai "Telegatti" nel1986 proprio col singolo che la rese famosa come cantante.