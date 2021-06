Auguri a Enrico Montesano: rivediamolo ai Telegatti del 1995

Tanti auguri a Enrico Montesano, che il 7 giugno compie 76 anni. Nato a Roma da una famiglia di artisti teatrali, proprio a teatro l'attore muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo poco, nel 1968, debutta in televisione, nella trasmissione "Che domenica amici", dove lancia il primo di tanti personaggi di successo: Felice Allegria, cui seguono i Gagà napoletani Dudù e Cocò, la romantica Donna Inglese e Torquato il pensionato.

Parallelamente all’impegno televisivo e teatrale, si dedica al cinema, recitando in film di successo quali "Aragosta a colazione", "Qua la mano", "Il ladrone", "I due carabinieri", "Il conte Tacchia" e "Grandi magazzini". Vince anche tre David di Donatello: nel 1977, nel 1980 e nel 1985, come miglior regista esordiente per il film "A me mi piace", di cui è anche autore e interprete.

Più di recente, oltre a concentrarsi sul teatro, Montesano si dà alla scrittura, pubblicando i romanzi “Siamo nati per soffrire e ci siamo riusciti” (2003), “Un alibi di scorta” (2011), e “Confesso” (2015).

Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo ai "Telegatti" del 1995, premiato da Maria Grazia Cucinotta per il telefilm "Pazza famiglia".